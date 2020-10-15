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Факти / Україна / Політика

Зеленський озвучив друге запитання всенародного опитування

Президент України Володимир Зеленський озвучив друге запитання всенародного опитування, яке пройде 25 жовтня під час місцевих виборів.

Воно звучить так:

– Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони?

Вранці 13 жовтня Володимир Зеленський звернувся до українців та повідомив, що планує додати до бюлетеня на місцеві вибори 2020 п’ять важливих запитань.

Чи потрібне створення на Донбасі вільної економічної зони?

Результати

Перше запитання звучить так: чи потрібно запровадити довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах?

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