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Факты / Украина / Общество

Алла Шлапак: Киевляне должны получить компенсацию за проживание в дорогом городе

Кандидатка в депутаты Киевского городского совета от Батькивщины Алла Шлапак уверена, что в законе о столице должна быть предусмотрена компенсация проживания в наиболее дорогом городе Восточной Европы для пенсионеров, медиков и педагогов.

— Батькивщина определила социально-гуманитарное направление приоритетным в своей политике. Киев сегодня самый дорогой город не только в Украине, но и в Восточной Европе.

Пенсия, которую получают пенсионеры, которых более 600 тыс. в Киеве, — на самом низком уровне.

На законодательном уровне в законе о столице надо не выписывать полномочия отдельных лиц, а в первую очередь предусмотреть статьи, которые сделают законными столичные доплаты за программу Забота.

Это касается и образования. То есть, эта специфика столичного жителя, проживающего в дорогом городе должна быть компенсирована, — сказала Алла Шлапак в интервью 24 каналу.

Алла Шлапак считает недопустимым сокращение финансирования программ социальной защиты, образования и медицины из государственного бюджета.

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По ее словам Батькивщина не допустит ситуации, когда государство отказывается от своих обязательств и переводит финансирования вопросам образования, социальной защиты и здравоохранения на местные бюджеты.

Киев имеет достаточно большой бюджет, но даже он не может заменить и покрыть те расходы, которые по Конституции должен обеспечивать государственный бюджет Украины.

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