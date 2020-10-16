Алла Шлапак: Киевляне должны получить компенсацию за проживание в дорогом городе

Кандидатка в депутаты Киевского городского совета от Батькивщины Алла Шлапак уверена, что в законе о столице должна быть предусмотрена компенсация проживания в наиболее дорогом городе Восточной Европы для пенсионеров, медиков и педагогов.

— Батькивщина определила социально-гуманитарное направление приоритетным в своей политике. Киев сегодня самый дорогой город не только в Украине, но и в Восточной Европе.

Пенсия, которую получают пенсионеры, которых более 600 тыс. в Киеве, — на самом низком уровне.

На законодательном уровне в законе о столице надо не выписывать полномочия отдельных лиц, а в первую очередь предусмотреть статьи, которые сделают законными столичные доплаты за программу Забота.

Это касается и образования. То есть, эта специфика столичного жителя, проживающего в дорогом городе должна быть компенсирована, — сказала Алла Шлапак в интервью 24 каналу.