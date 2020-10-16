Алла Шлапак: Кияни повинні отримати компенсацію за проживання у найдорожчому місті

Кандидатка у депутати до Київської міської ради від Батьківщини Алла Шлапак впевнена, що у законі про столицю має бути передбачена компенсація проживання у найдорожчому місті Східної Європи для пенсіонерів, медиків та освітян.
— Батьківщина визначила соціально-гуманітарний напрямок пріоритетним у своїй політиці. Київ сьогодні найдорожче місто не тільки в Україні, але й у Східній Європі.
Пенсія, яку отримують пенсіонери, яких більше 600 тис. у місті Києві, – на найнижчому рівні.
На законодавчому рівні у законі про столицю треба не виписувати повноваження окремих осіб, а насамперед передбачити статті, які зроблять законними столичні доплати через програму Турбота.
Це стосується й освітньої галузі. Тобто, ця специфіка столичного мешканця, який проживає у найдорожчому місті має бути компенсована, – сказала Алла Шлапак в інтерв’ю 24 каналу.
Алла Шлапак вважає неприпустимим скорочення фінансування програм соціального захисту, освіти та медицини з державного бюджету.
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За її словами Батьківщина не допустить ситуації, коли держава відмовляється від своїх зобов’язань і перекладає фінансування питань освіти, соціального захисту та охорони здоров’я на місцеві бюджети.
Київ має досить великий бюджет, але навіть він не може замінити і покрити ті видатки, які за Конституцією має забезпечувати державний бюджет України.