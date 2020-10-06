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Факты / Украина / Политика

В Батькивщине призывают обеспечить достойные условия труда медикам столицы

Сегодня диагноз сфере медицины — абсолютная оторванность чиновников и политиков от реальной ситуации. Врачи и медработники на передовой — не защищены и получают мизерные зарплаты. Они стали заложниками бестолковой реформы предыдущего главы Минздрава и непрофессиональных действий нынешней власти.

Об этом заявила кандидат в депутаты Киевсовета от Батькивщини Алла Шлапак в Открытом штабе партии во время брифинга, передает пресс-служба.

— Сегодня столица нуждается в срочном выделении средств из фонда по противодействию ковида на доплаты медикам — на организацию мобильных лабораторий для бесплатного тестирования, на улучшение материально-техничной базы больниц, которые лечат COVID-19, — отметила она.

Шлапак подчеркнула, что именно батькивщиновцы стали инициаторами введения страхования медиков во время выполнения профессиональных обязанностей в Киеве.

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— Это крайне необходимая норма! Мы убеждены, что столица должна ввести муниципальный медицинский пакет дополнительных услуг для киевлян за счет городского бюджета. Должна быть восстановлена ​​программа подготовки кадров для столичной медицины.

Безусловно, выборы — вызовы и угрозы, наша партия защитит своих членов комиссий и наблюдателей, но это должно быть сделано за бюджетные средства, — добавила она.

Напомним, ранее мы писали, что в Верховной Раде во время пленарного заседания возник спор из-за Святослава Вакарчука.

Источник: Батьківщина

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