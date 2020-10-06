В Батькивщине призывают обеспечить достойные условия труда медикам столицы

Сегодня диагноз сфере медицины — абсолютная оторванность чиновников и политиков от реальной ситуации. Врачи и медработники на передовой — не защищены и получают мизерные зарплаты. Они стали заложниками бестолковой реформы предыдущего главы Минздрава и непрофессиональных действий нынешней власти.
Об этом заявила кандидат в депутаты Киевсовета от Батькивщини Алла Шлапак в Открытом штабе партии во время брифинга, передает пресс-служба.
— Сегодня столица нуждается в срочном выделении средств из фонда по противодействию ковида на доплаты медикам — на организацию мобильных лабораторий для бесплатного тестирования, на улучшение материально-техничной базы больниц, которые лечат COVID-19, — отметила она.
Шлапак подчеркнула, что именно батькивщиновцы стали инициаторами введения страхования медиков во время выполнения профессиональных обязанностей в Киеве.
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— Это крайне необходимая норма! Мы убеждены, что столица должна ввести муниципальный медицинский пакет дополнительных услуг для киевлян за счет городского бюджета. Должна быть восстановлена программа подготовки кадров для столичной медицины.
Безусловно, выборы — вызовы и угрозы, наша партия защитит своих членов комиссий и наблюдателей, но это должно быть сделано за бюджетные средства, — добавила она.
Напомним, ранее мы писали, что в Верховной Раде во время пленарного заседания возник спор из-за Святослава Вакарчука.
Источник: Батьківщина