Власть толкает Киев к уменьшению программ развития столицы — Шлапак

Правительство решило, что фонд борьбы с коронавирусом можно сократить в 30 раз — до 2,6 млрд грн. Об этом во время брифинга заявила кандидат в депутаты Киевского городского совета от Батькивщины Алла Шлапак.

— Правительство уже решило, что пандемия, наверное, 1 января 2021 года закончится. В бюджете на 2021 год на борьбу с пандемией заложено 2,6 млрд грн. При этом в 2020 году из фонда в 60 млрд грн средства были потрачены не в больницы и подготовку дистанционного обучения, а на дороги, — заявила Алла Шлапак.

Кандидат в депутаты Киевского городского совета от Батькивщины Алла Шлапак выразила недоумение, что правительство принимает решение о дополнительных социальных гарантиях, а средств на это не выделяет, что создает проблемы для местных бюджетов.

— Правительство, как и большинство в парламенте, взяло моду принимать решения о дополнительных социальных гарантиях, но при этом совершенно не обеспечивая это финансово. А финансирование дополнительных социальных гарантий полностью ложится на местные бюджеты. Но местные бюджеты средств не получают на эти цели, — утверждает Шлапак.

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Алла Шлапак выразила обеспокоенность, что в случае выполнения дополнительных социальных государственных гарантий, в Киеве будут уменьшены программы развития города.

— Если город будет выделять средства на дополнительные государственные гарантии, то будут уменьшены средства на развитие города — это внедрение экологических стандартов, проведение аудита, развитие метро, строительство мостов, — заявила кандидат в депутаты Киевского городского совета от Батькивщины Алла Шлапак.

Ранее мы писали о том, что в Батькивщине заявили о необходимости создания антикризисного штаба по борьбе с коронавирусом.