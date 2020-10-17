Влада штовхає Київ до зменшення програм розвитку столиці – Шлапак

Уряд вирішив, що фонд боротьби з коронавірусом можна скоротити у 30 разів – до 2,6 млрд грн. Про це під час брифінгу заявила кандидат у депутати до Київської міської ради від Батьківщини Алла Шлапак.

– Уряд уже вирішив, що пандемія, напевно, 1 січня 2021 року закінчиться. У бюджеті на 2021 рік на боротьбу з пандемією закладено 2,6 млрд грн. Водночас в 2020 році з фонду в 60 млрд грн кошти були потрачені не на лікарні та підготовку дистанційного навчання, а на дороги, – заявила Алла Шлапак.

Кандидат у депутати до Київської міської ради від Батьківщини Алла Шлапак висловила нерозуміння, що уряд ухвалює рішення про додаткові соціальні гарантії, а коштів на це не виділяє, що створює проблеми для місцевих бюджетів.

– Уряд, як і більшість у парламенті, взяв моду ухвалювати рішення про додаткові соціальні гарантії, але при цьому абсолютно не забезпечуючи це фінансово. А фінансування додаткових соціальних гарантій повністю лягає на місцеві бюджети. Але ж місцеві бюджети коштів не отримують на такі цілі, – стверджує Шлапак.

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Алла Шлапак висловила занепокоєння, що у випадку виконання додаткових соціальних державних гарантій, в Києві будуть зменшені програми розвитку міста.

– Якщо місто буде виділяти кошти на додаткові державні гарантії, то будуть зменшені кошти на розвиток міста – це впровадження екологічних стандартів, проведення аудиту, розвиток метро, будівництво мостів, – заявила кандидат у депутати до Київської міської ради від Батьківщини Алла Шлапак.

Раніше ми писали, що у Батьківщині заявили про необхідність створення антикризового штабу для боротьби з коронавірусом.