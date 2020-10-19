В сентябре 2020 года министру здравоохранения Максиму Степанову начислили зарплату в размере 75 691 грн.

Об этом говорится в ответе Фактам ICTV Министерством здравоохранения.

Кроме должностного оклада к общей сумме выплаты вошли надбавки за:

работу с секретными документами;

надбавку как государственному эксперту по вопросам тайн;

отпускные;

сохранение заработной платы за дни служебной командировки.

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Таким образом общие начисленные выплаты министру здравоохранения превысили зарплату премьер-министра Дениса Шмыгаля (55 809 грн).

В Минздраве не уточнили, какую сумму получил Степанов после вычета налогов.

Сколько заработал министр внутренних дел

За сентябрь 2020 года министр внутренних дел Арсен Аваков заработал 55 030 грн.

Эту сумму составил должностной оклад главы МВД, надбавка за работу с документами, составляющими государственную тайну и перерасчет в связи с превышением максимального размера заработной платы.