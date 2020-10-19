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Факты / Украина / Политика

Для Слуг народа разработали новый этический кодекс

Для депутатов фракции Слуга народа разработали новый этический кодекс.

Его могут подписать в ближайшее время, заявил депутат партии Александр Качура в интервью Радио Свобода.

Он считает, что кодекс перегрузит работу монобольшинства и заставит нардепов работать более эффективно.

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Предыдущий внутрифракционной документ Меморандум о деятельности депутата оказался неэффективен.

— Мне кажется, это персональная ответственность каждого депутата: он перед избирателями несет и политическую, и этическую ответственность. И я считаю, что в отдельных случаях депутаты должны были сложить свои полномочия, — заявил Качура.

В меморандуме ”слуги” обязывались, что не будут ”кнопкодавить”, а в случае подозрения в коррупции — сложат мандат. Однако парламентарии этой политической силы нарушили свои обещания.

Рада на карантине

Верховная Рада отменила пленарные заседания до середины октября из-за стремительного распространения коронавируса среди народных депутатов.

Парламентарии две недели — 5-9 октября и 12-16 октября — работали в комитетах.

Следующее заседание ВР состоится 20 октября.

Источник: Радио Свобода

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