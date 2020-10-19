Для Слуг народу розробили новий етичний кодекс

Для депутатів фракції Слуга народу розробили новий етичний кодекс.

Його можуть підписати найближчим часом, заявив депутат партії Олександр Качура в інтерв’ю Радіо Свобода.

Він вважає, що кодекс перевантажить роботу монобільшості і змусить нардепів працювати більш ефективно.

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Попередній внутрішньофракційний документ Меморандум про діяльність депутата виявився неефективний.

– Мені здається, це персональна відповідальність кожного депутата: він перед виборцями несе і політичну, і етичну відповідальність. І я вважаю, що в окремих випадках депутати мали би скласти свої повноваження, – заявив Качура.

У меморандумі ”слуги” зобов’язувалися не ”кнопкодавити”, а у разі підозри у корупції – складати мандат. Однак парламентарі цієї політичної сили порушили свої обіцянки.

Рада на карантині

Верховна Рада скасувала пленарні засідання до середини жовтня через стрімке поширення коронавірусу серед народних депутів.

Парламентарі два тижні – 5-9 жовтня і 12-16 жовтня – працювали у комітетах.

Наступне засідання Ради відбудеться 20 жовтня.