Очереди в лаборатории, где могут сделать тест на коронавирус в Украине, только растут. Дистанций там конечно же не соблюдают. Но почему так происходит?

Специалисты подчеркивают, что государство просто не может справиться с всплеском болезни. Хотя в некоторых регионах и закупили новое оборудование, но этого все еще недостаточно.

К тому же, большинство людей делают тест не потому, что могут быть больными, а им нужна справка на работу, в учебное заведение или для выезда за границу.

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Большинство украинцев делают анализы за свой счет. А это может обойтись в кругленькую сумму. На семью можно потратить до 10 тыс. грн. Кроме того, в частных лабораториях несмотря на большие суммы тест делают за короткое время. Однако в государственных, результатов анализа придется ждать иногда и 10 дней. Самым точным из всех считается ПЦР-тест.

Но остается вопрос, может ли он ошибаться. Эксперты уверяют, что такое возможно. И это зависит от разных факторов. Подчеркивают, что 30% тестов у больных коронавирусом могут оказаться отрицательными.

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Также в Украине из-за массового ажиотажа уже расцвел черный рынок на такие услуги. То есть вы можете за определенную сумму получить справку об отсутствии коронавируса без всякого анализа. Иногда в схемах участвуют и врачи.

Но куда смотрят правоохранители? Почему процветает черный рынок справок? Ни одного громкого задержания злоумышленников, которые наживаются на пандемии, еще не было.

Каждый день украинцы делают все больше и больше тестов на коронавирус, но часто не за счет государства, а доставая деньги из собственного кошелька.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 19 октября в Украине обнаружили 4 766 новых случаев инфицирования коронавирусом. Всего в стране 303 638 болеют Covid-19.

По статистике коронавируса, за последние сутки умерли 66 украинцев, в общем — 5 673. За все время пандемии выздоровели 123 407 пациентов, 1 112 — за последние сутки.

Фото: Pixabay