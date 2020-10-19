Украина уже закупила препарат Ремдесивир, который используют для лечения больных коронавирусом пациентов. Сейчас его транспортируют в страну.

Об этом заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

Препарат закупило государственное предприятие Медицинские закупки Украины.

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По словам Ляшко, при использовании Ремдесивира уменьшается длительность пребывания больного коронавирусом на стационарном лечении. Кроме того, уменьшается также количество летальных случаев.

В то же время, 16 октября Всемирная организация здравоохранения сообщила, что Ремдесивир почти не снижает смертность из-за Covid-19. Ремдесивир не помогает быстрее выздороветь пациентам.

Интервью с Виктором Ляшко записывали за день до заявления ВОЗ.