Черги до лабораторій, де можуть зробити тест на коронавірус в Україні, лише зростають. Дистанцій там звичайно ж ніхто не дотримується. Але чому так відбувається?

Фахівці підкреслюють, що держава просто не може впоратись із сплеском хвороби. Хоч в деяких регіонах і закупили нове обладнання, але цього все ще недостатньо.

До того ж, більшість людей роблять тест не тому, що можуть бути хворими, а їм потрібна довідка на роботу, в навчальний заклад чи для виїзду за кордон.

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Більшість українців роблять аналізи за власні кошти. А це може обійтись у кругленьку суму. На сім’ю можна витратити до 10 тис. грн. Окрім того, у приватних лабораторіях попри великі суми тест роблять за короткий час. Проте у державних, результатів аналізу доведеться чекати інколи й 10 днів. Найточнішим із усіх вважається ПЛР-тест.

Але залишається питанням, чи може він помилятись. Експерти запевняють, що таке можливо. І це залежить від різних факторів. Підкреслюють, що 30% тестів у хворих на коронавірус можуть виявитись негативними.

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Також в Україні через масовий ажіотаж вже розквітнув чорний ринок на такі послуги. Тобто ви можете за певну суму отримати довідку про відсутність коронавірусу без жодного аналізу. Інколи в схемах беруть участь і лікарі.

Але ж куди дивляться правоохоронці? Чому процвітає чорний ринок довідок? Жодного гучного затримання зловмисників, які наживаються на пандемії, досі не було.

Кожного дня українці роблять все більше і більше тестів на коронавірус, але часто не за рахунок держави, а дістаючи гроші з власного гаманця.

Коронавірус в Україні

Станом на 19 жовтня в Україні виявили 4 766 нових випадків інфікування коронавірусом. Загалом у країні 303 638 хворіють на Covid-19.

За статистикою коронавірусу, за останню добу померли 66 українців, загалом – 5 673. Водночас за весь час пандемії одужали 123 407 пацієнтів, 1 112 – за останню добу.

Фото: Pixabay