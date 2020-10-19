Министерство здравоохранения призывает работодателей организовать работу в удаленном режиме, если есть возможность.

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак на брифинге 19 октября.

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— Каждый работодатель, каждый руководитель фирмы, предприятия должен организовывать работу своих сотрудников таким образом, чтобы все те, кто могут работать в удаленном доступе — работали в таком формате, — сказала Микичак.

Заместитель добавила, любые собрания лучше проводить в дистанционной форме. Не нужно лишний раз собирать людей, организовывать встречи, совещания и другие активности в живом формате.

Она призвала граждан не посещать концерты и различного рода празднования, в частности свадьбы.

Микичак отметила о необходимости носить маску везде, где есть более двух-трех человек, особенно в транспорте, лифтах, торговых центрах, на рынках, а также в помещении, где вы работаете.

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