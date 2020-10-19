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Факти / Україна

МОЗ закликає українців працювати дистанційно

Міністерство охорони здоров’я закликає роботодавців організувати роботу у віддаленому режимі, якщо є можливість.

Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микичак на брифінгу 19 жовтня.

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– Кожен роботодавець, кожен керівник фірми, підприємства має організовувати роботу своїх працівників у такий спосіб, щоби всі ті, хто можуть працювати у віддаленому доступі – працювали у такому форматі, – сказала Микичак.

Заступниця додала, будь-які зібрання краще проводити у дистанційній формі. Не потрібно зайвий раз збирати людей, організовувати зустрічі, наради, та інші активності у живому форматі.

Вона  закликала громадян не відвідувати концерти і різного роду святкування, зокрема весілля.

Микичак наголосила про необхідність носити маску  всюди, де є більше двох-трьох людей, особливо у транспорті, ліфтах, торговельних центрах, на ринках, а також у приміщенні, де ви працюєте.

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Фото: Dreamstime

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