Україна вже закупила препарат Ремдесивір, який використовують для лікування хворих на коронавірус пацієнтів. Зараз його транспортують до країни.

Про це заявив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Препарат закупило державне підприємство Медичні закупівлі України.

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За словами Ляшка, за використання Ремдесивіра зменшується тривалість перебування хворого на коронавірус на стаціонарному лікуванні. Окрім того, зменшується також кількість летальних випадків.

Водночас, 16 жовтня Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила, що Ремдесивір майже не знижує смертність через Covid-19. Ремдесивір не допомагає швидше одужати пацієнтам.

Інтерв’ю з Віктором Ляшком записували за день до заяви ВОЗ.