PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Препарат для лікування Covid-19 вже закупили і везуть в Україну – Ляшко

Україна вже закупила препарат Ремдесивір, який використовують для лікування хворих на коронавірус пацієнтів. Зараз його транспортують до країни.

Про це заявив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Препарат закупило державне підприємство Медичні закупівлі України.

Читайте: Україна може отримати дві вакцини від коронавірусу – Ляшко

За словами Ляшка, за використання Ремдесивіра зменшується тривалість перебування хворого на коронавірус на стаціонарному лікуванні. Окрім того, зменшується також кількість летальних випадків.

Водночас, 16 жовтня Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила, що Ремдесивір майже не знижує смертність через Covid-19.  Ремдесивір не допомагає швидше одужати пацієнтам.

Інтерв’ю з Віктором Ляшком записували за день до заяви ВОЗ.

Джерело: Радіо Свобода

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка