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Факты / Украина / Политика

Рада заслушает Степанова о готовности к борьбе с Covid-19

Верховная Рада Украины во вторник, 20 октября, заслушает министра здравоохранения Максима Степанова. Он должен отчитаться о готовности к борьбе с коронавирусом в Украине.

Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков во время заседания согласительной рады.

— Мы не можем проводить час вопросов к правительству, но мы можем заслушать информацию. Есть предложение… завтра пригласить министра здравоохранения.

20 минут на выступление представителя правительства, и после этого вопрос от депутатских фракций и групп до 21 минуты. По поводу текущего состояния и готовности к борьбе с коронавируса в Украине, — рассказал глава Рады.

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В Украине по состоянию на 19 октября не осталось ни одного региона, который готов к ослаблению карантина.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 19 октября в Украине обнаружили 4766 новых случаев инфицирования коронавирусом. Всего в стране 303 638 человек болеют Covid-19.

По статистике коронавируса, за последние сутки умерли 66 украинцев, всего — 5 673. В то же время за все время пандемии выздоровели 123 407 пациентов, 1 112 — за последние сутки.

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