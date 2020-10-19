Верховна Рада України у вівторок, 20 жовтня, заслухає міністра охорони здоров’я Максима Степанова. Він має прозвітувати щодо готовності до боротьби з коронавірусом в Україні.

Про це заявив спікер парламенту Дмитро Разумков під час засідання погоджувальної ради.

– Ми не можемо проводити годину запитань до уряду, але ми можемо заслухати інформацію. Є пропозиція…завтра запросити міністра охорони здоров’я.

20 хвилин на виступ представника уряду, і після цього запитання від депутатських фракцій та груп до 21 хвилини. Щодо поточного стану і готовності боротьби з коронавірусом в Україні, – розповів глава Ради.