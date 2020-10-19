Верховна Рада України у вівторок, 20 жовтня, заслухає міністра охорони здоров’я Максима Степанова. Він має прозвітувати щодо готовності до боротьби з коронавірусом в Україні.
Про це заявив спікер парламенту Дмитро Разумков під час засідання погоджувальної ради.
– Ми не можемо проводити годину запитань до уряду, але ми можемо заслухати інформацію. Є пропозиція…завтра запросити міністра охорони здоров’я.
20 хвилин на виступ представника уряду, і після цього запитання від депутатських фракцій та груп до 21 хвилини. Щодо поточного стану і готовності боротьби з коронавірусом в Україні, – розповів глава Ради.
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В Україні станом на 19 жовтня не залишилося жодного регіону, який готовий до ослаблення карантину.
Коронавірус в Україні
Станом на 19 жовтня в Україні виявили 4 766 нових випадків інфікування коронавірусом. Загалом у країні 303 638 осіб хворіють на Covid-19.
За статистикою коронавірусу, за останню добу померли 66 українців, загалом – 5 673. Водночас за весь час пандемії одужали 123 407 пацієнтів, 1 112 – за останню добу.