Офис президента принял к сведению решение Дарницкого районного суда города Киева по книге Дело Василия Стуса, которую 19 октября запретили распространять.
Представители президента удивлены некоторыми формулировками в указанном решении.
— Поскольку эта книга является обработкой реального репрессивного уголовного дела против Василия Стуса, которое было возбуждено в СССР и по которому он был осужден.
Считаем странным определения истца Виктора Медведчука как персонажа (действующего лица) произведения, — заявили в ОП.
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Большую часть содержания книги составляет точная перепечатка материалов уголовного дела.
— То есть чисто документальная основа книги не вызывает никаких сомнений. Следовательно, именно по этой логике книги, Медведчук является участником настоящего процесса, который имел место в истории, а не просто персонажем произведения.
Цензура в Украине прямо и недвусмысленно запрещена Конституцией. В любых проявлениях, — добавили в Офисе президента.
Запрет книги о Стусе
19 октября Дарницкий суд Киева принял решение частично удовлетворить иск Виктора Медведчука против историка Вахтанга Кипиани и издательства Vivat, и запретить издание и распространение книги Дело Василия Стуса.
Суд признал, что книга является недостоверной и такой, что нарушает личные неимущественные права Виктора Медведчука.