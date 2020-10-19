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Факты / Украина / Общество

Цензура в Украине запрещена. Офис президента о книге Дело Василия Стуса

Офис президента принял к сведению решение Дарницкого районного суда города Киева по книге Дело Василия Стуса, которую 19 октября запретили распространять.

Представители президента удивлены некоторыми формулировками в указанном решении.

— Поскольку эта книга является обработкой реального репрессивного уголовного дела против Василия Стуса, которое было возбуждено в СССР и по которому он был осужден.

Считаем странным определения истца Виктора Медведчука как персонажа (действующего лица) произведения, — заявили в ОП.

Читайте: Дело Василия Стуса: как книга в диссиденте оказалась под запретом

Большую часть содержания книги составляет точная перепечатка материалов уголовного дела.

— То есть чисто документальная основа книги не вызывает никаких сомнений. Следовательно, именно по этой логике книги, Медведчук является участником настоящего процесса, который имел место в истории, а не просто персонажем произведения.

Цензура в Украине прямо и недвусмысленно запрещена Конституцией. В любых проявлениях, — добавили в Офисе президента.

Запрет книги о Стусе

19 октября Дарницкий суд Киева принял решение частично удовлетворить иск Виктора Медведчука против историка Вахтанга Кипиани и издательства Vivat, и запретить издание и распространение книги Дело Василия Стуса.

Суд признал, что книга является недостоверной и такой, что нарушает личные неимущественные права Виктора Медведчука.

Источник: Офис президента

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