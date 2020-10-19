Офіс президента взяв до відома ухвалу Дарницького районного суду міста Києва щодо книги Справа Василя Стуса, яку 19 жовтня заборонили розповсюджувати.
Представники президента здивовані деякими формулюваннями у вказаній ухвалі.
– Оскільки ця книга є опрацюванням реальної репресивної кримінальної справи проти Василя Стуса, яка була порушена в СРСР та за якою він був засуджений.
Вважаємо дивним визначення позивача Віктора Медведчука як персонажа (дійової особи) твору, – заявили в ОП.
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Більшу частину змісту книги становить точний передрук матеріалів кримінальної справи.
– Тобто суто документальна основа книжки не викликає найменших сумнівів. Отже, саме за цією логікою книги, Медведчук є учасником справжнього процесу, який мав місце в історії, а не просто персонажем твору.
Цензура в Україні прямо та недвозначно заборонена Конституцією. У будь-яких проявах, – додали в Офісі президента.
Заборона книги про Стуса
19 жовтня Дарницький суд Києві ухвалив рішення частково задовольнити позов Віктора Медведчука проти історика Вахтанга Кіпіані та видавництва Vivat та заборонити видання та поширення книги Справа Василя Стуса.
Суд визнав, що книга є неправдивою й такою, що порушує особисті немайнові права Віктора Медведчука.