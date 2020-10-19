Офіс президента взяв до відома ухвалу Дарницького районного суду міста Києва щодо книги Справа Василя Стуса, яку 19 жовтня заборонили розповсюджувати.

Представники президента здивовані деякими формулюваннями у вказаній ухвалі.

Вважаємо дивним визначення позивача Віктора Медведчука як персонажа (дійової особи) твору, – заявили в ОП.

– Оскільки ця книга є опрацюванням реальної репресивної кримінальної справи проти Василя Стуса, яка була порушена в СРСР та за якою він був засуджений.

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Більшу частину змісту книги становить точний передрук матеріалів кримінальної справи.

– Тобто суто документальна основа книжки не викликає найменших сумнівів. Отже, саме за цією логікою книги, Медведчук є учасником справжнього процесу, який мав місце в історії, а не просто персонажем твору.

Цензура в Україні прямо та недвозначно заборонена Конституцією. У будь-яких проявах, – додали в Офісі президента.