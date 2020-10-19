Более 120 тыс. украинцев не поддержали один из пяти вопросов опроса президента Владимира Зеленского, которое он инициировал в день местных выборов 2020.

В частности, идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах поддержали более 90 тыс. участников опроса, проводившегося в режиме реального времени на Опендатабот.

Большинство против создания свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей — таких более 75 тыс.

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В то же время украинцам очень понравилась идея о сокращении количества нардепов до 300. У ней более 103 тыс. сторонников.

Следующие два вопроса также нашли положительный отклик.

Легализацию каннабиса в медицинских целях поддержали более 89 тыс. опрошенных.

Кроме того, почти 101 тыс. считает, что Украина имеет право на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления суверенитета и целостности.

Опрос Зеленского

О проведении всенародного опроса президент Владимир Зеленский объявил 13 октября. Он отметил, что кроме бюллетеня украинцы получат листок с пятью вопросами.

Зеленский сразу отметил, что опрос — это не референдум, оно не имеет юридической силы.

Источник: Опендатабот