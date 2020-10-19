Понад 120 тис. українців не підтримали одне з п’яти запитань опитування президента Володимира Зеленського, яке він ініціював у день місцевих виборів 2020.

Зокрема, ідею довічного ув’язнення за корупцію в особливо великих розмірах підтримали понад 90 тис. учасників опитування, що проводилося в режимі реального часу на Опендатабот.

Більшість проти створення вільної економічної зони на території Донецької та Луганської областей – таких понад 75 тис.

Читайте: Зеленський озвучив фінальні запитання всенародного опитування

Водночас українцям дуже сподобалася ідея щодо скорочення кількості нардепів до 300. У неї більше 103 тис. прихильників.

Наступні два питання також знайшли позитивний відклик.

Легалізацію каннабісу в медичних цілях підтримали понад 89 тис. опитаних.

Окрім того, майже 101 тис. вважає, що Україна має право на використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом, для відновлення суверенітету та цілісності.

Опитування Зеленського

Про проведення всенародного опитування президент Володимир Зеленський оголосив 13 жовтня. Він зазначив, що окрім бюлетеня українці отримають листок із п’ятьма запитаннями.

Зеленський одразу зазначив, що опитування – це не референдум, воно не має юридичної сили.

Джерело: Опендатабот