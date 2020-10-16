Президент Украины Владимир Зеленский озвучил три заключительных вопроса всенародного опроса.

Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300?

Для реализации этой инициативы нужно голосование парламента с результатом не менее 300 голосов за. Уменьшение количества народных избранников может положительно сказаться на качестве представительства интересов избирателей.

Возрастет конкуренция за депутатский мандат. Парламент станет еще более профессиональным, что просто необходимо государству сегодня. А 300 народных избранников абсолютно оправданное количество депутатов с учетом нового административно-территориального устройства страны.

Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300? Да

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Нужно ли легализовать в Украине медицинский каннабис?

Лекарства на основе каннабиса и его производных используют для лечения пациентов с болезнями Альцгеймера и Паркинсона, ВИЧ/СПИД, раковыми заболеваниями, хронической болью, синдромом раздраженного кишечника, множественным склерозом, а также эпилепсией.

Каннабис помогает больным раком после химиотерапии и как обезболивающее, и как средство для подавления тошноты и улучшения аппетита.

Медицинскую марихуану применяют также для лечения ментальных расстройств, среди которых посттравматический синдром — именно поэтому за легализацию выступают некоторые военные и ветераны.

Нужно ли легализовать в Украине медицинский каннабис? Да

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Нужно ли поднять вопрос о выполнении Будапештского меморандума?

Согласно Будапештскому меморандуму, Украина добровольно лишилась третьего в мире ядерного потенциала и стала безъядерным государством.

Ни одна из стран так и не ратифицировала этот документ, ссылаясь на одно из его положений, по которым он вступал в силу с момента подписания.

Нужно ли поднять вопрос о выполнении Будапештского меморандума? Да

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Утром 15 октября Владимир Зеленский озвучил второй вопрос всенародного опроса, спросив у граждан, поддерживают ли они создание свободной экономической зоны на Донбассе?

Первый вопрос звучит так: нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?

О своей инициативе проведения всенародного опроса президент объявил 13 октября, отметив, что кроме бюллетеня украинцы получат листок с пятью вопросами.