Согласно проекту бюджета 2021, с июля должностной оклад учителей будет почти на 30% больше по сравнению сентябрем 2020.

В частности, зарплата молодого учителя без категории и стажа работы с января повысится до 4 тыс. 859 грн, а с июля — до 5 тыс. 265 грн.

Должностной оклад учителя первой категории: с января — до 6 тыс. 061 грн, с июля — до 6 тыс. 567 грн.

Учителя высшей категории: с января оклад составит 6 тыс. 461 грн, с июля — 7 тыс. 001 грн.

Читайте: Рост ВВП, расходов на медицину и зарплат: главные показатели госбюджета 2021

Расходы на образование 2021

Кабмин заложил в проекте госбюджета на 2021 год увеличение расходов на образование на 34 млрд грн – до 173,8 млрд грн.

На зарплаты педагогам учреждений общего среднего образования предусмотрено 102,5 млрд грн. Это на 21,2 млрд грн больше, чем в прошлом году.

В то же время в Министерстве образования и науки объяснили, что с 1 января 2020 года не могут обеспечить повышение зарплат учителям, поскольку на это необходимо найти дополнительно не менее 50 млрд грн из бюджетов разных уровней.

В ведомстве объяснили это тем, что решение предыдущего правительства от 10 июля 2019 года не было подкреплено наличием средств в бюджете.