В 2021 году зарплата учителей вырастет почти на 30% — проект госбюджета

В проекте госбюджета на 2021 год финансирование образования увеличат на 34 млрд грн. В то же время общий бюджет образования без учета местных составляет 173,8 млрд грн.

Также проект госбюджета предусматривает 102,5 млрд грн для выплат заработной платы педагогическим работникам учреждений общего среднего образования. Это на 21,2 млрд грн больше по сравнению с 2020 годом. В течение 2021 года зарплата вырастет почти на 30%.

Временно исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет надеется, что после принятия областных бюджетов, общий фонд увеличится еще как минимум на 100 млрд грн.

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Кроме того, в госбюджете заложена субвенция на Новую украинскую школу в размере 1,4 млрд грн.

18 сентября министр финансов Сергей Марченко представил госбюджет на 2021 год в Верховной Раде.

Согласно законопроекту, реальный ВВП составит 4,6%, инфляция будет на уровне 7,3%.