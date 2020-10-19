Згідно з проектом бюджету 2021, з липня посадовий оклад вчителів буде майже на 30% більший у порівнянні вереснем 2020.

Зокрема, зарплата молодого вчителя без категорії та стажу роботи з січня підвищиться до 4 тис. 859 грн, а з липня – до 5 тис. 265 грн.

Посадовий оклад вчителя першої категорії: з січня – до 6 тис. 061 грн, з липня – до 6 тис. 567 грн.

Вчителя вищої категорії: з січня оклад становитиме 6 тис. 461 грн, з липня – 7 тис. 001 грн.

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Видатки на освіту 2021

Кабмін заклав у проект держбюджету на 2021 рік збільшення видатків на освіту на 34 млрд грн – до 173,8 млрд грн.

На зарплати педагогам закладів загальної середньої освіти передбачено 102,5 млрд грн. Це на 21,2 млрд грн більше, ніж у минулому році.

Проте раніше у Міністерстві освіти і науки пояснили, що з 1 січня 2020 року не можуть забезпечити підвищення зарплат вчителям, оскільки на це необхідно знайти додатково щонайменше 50 млрд грн із бюджетів різних рівнів.

У відомстві пояснили це тим, що рішення попереднього уряду від 10 липня 2019 року не було підкріплене наявністю коштів у бюджеті.