Эксперты назвали самых перспективных кандидатов в Киевсовет

За неделю до выборов в столице определились лидеры предвыборной гонки.

Об этом речь шла на пресс-конференции, в которой взяли участие политолог, эксперт Украинского института политики Валентин Гайдай, директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко и политолог Александра Решмедилова.

По словам Валентина Гайдая, общая тенденция и социологические опросы свидетельствуют о том, что золотые времена для партии Слуга народа уже прошли, и никто не будет голосовать за зеленый бренд только потому, что он зеленый.

— Люди уже будут анализировать, склонятся к другим политсилам. И это правильно. Потому что слепо верить и голосовать за слуг народа, только потому что они слуги. Их звездный час уже прошел, это уже понимают в самой пропрезидентской силе, — отметил Гайдай.

Тем, не менее, он обратил внимание, что при этом, в партийном списке Слуги народа кандидатов в депутаты в Киевсовет, есть кандидатуры, которые достойны внимания.

— В частности, это Михаил Присяжнюк – известный телеведущий и юрист. И спортсмен, дзюдоист Георгий Зантарая. Первый украинский чемпион мира в этом виде борьбы. Хорошо, что власть учится на своих ошибках и делает ставку не на комиков из 95 квартала, а на профессионалов. Ведь тот же Присяжнюк – автор концепции Безопасный город, предлагающий много интересных и эффективных решений для наведения порядка в столице, — пояснил эксперт.

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Он также отметил, что будущему мэру Киева нужно будет формировать новую команду.

— У него должна быть команда, на которую он сможет опереться. Потому, что мэр без большинства – это как свадебный генерал. А за лидерство в Киевсовете будут бороться четыре политсилы: Слуга народа, УДАР, Евросолидарность и Батькивщина. Очевидно именно эти политсилы будут формировать коалицию в Киевсовете и она не будет чисто зеленой, возможно, с бледно оранжевым оттенком, — спрогнозировал Валентин Гайдай.

Напомним, ранее мы писали, что на местные выборы придут более 60% избирателей.