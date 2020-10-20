Експерти назвали найбільш перспективних кандидатів до Київради

За тиждень до виборів у столиці визначилися лідери передвиборчої гонки.

Про це йшлося на прес-конференції, в якій взяли участь політолог, експерт Українського інституту політики Валентин Гайдай, директор Агентства соціальних комунікацій Сергій Бєлашко та політолог Олександра Решмеділова.

За словами Валентина Гайдая, загальна тенденція та соціологічні опитування свідчать про те, що золоті часи для партії Слуга народу вже пройшли, і ніхто не буде голосувати за зелений бренд тільки тому, що він зелений.

– Люди вже будуть аналізувати, схиляться до інших політсил. І це правильно. Тому що сліпо вірити та голосувати за слуг народу, тільки тому що вони слуги. Їх зоряний час вже пройшов, це вже розуміють у самій пропрезидентській силі, – зазначив Гайдай.

Тим, не менше, він звернув увагу, що при цьому, в партійному списку Слуги народу кандидатів у депутати до Київради, є кандидатури, які варті уваги.

– Зокрема, це Михайло Присяжнюк – відомий телеведучий і юрист. І спортсмен, дзюдоїст Георгій Зантарая. Перший український чемпіон світу в цьому виді боротьби. Добре, що влада вчиться на своїх помилках і робить ставку не на коміків з 95 кварталу, а на професіоналів. Адже той же Присяжнюк – автор концепції Безпечне місто, що пропонує багато цікавих та ефективних рішень для наведення порядку в столиці, – пояснив експерт.

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Він також зазначив, що майбутньому мерові Києва потрібно буде формувати нову команду.

– У нього повинна бути команда, на яку він зможе покластися. Тому, що мер без більшості – це як весільний генерал. А за лідерство в Київраді будуть боротися чотири політсили: Слуга народу, УДАР, Євросолідарність і Батьківщина. Очевидно саме ці політсили будуть формувати коаліцію в Київраді і вона не буде чисто зеленої, можливо, з блідо помаранчевим відтінком, – спрогнозував Валентин Гайдай.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на місцеві вибори прийдуть понад 60% виборців.