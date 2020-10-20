Министерство культуры и информполитики рекомендует к прочтению книгу Вахтанга Кипиани Дело Василия Стуса, издание которой ранее запретил суд без разрешения Виктора Медведчука.

Об этом написал в соцсети министр культуры Александр Ткаченко.

— МКИП рекомендует книгу к прочтению. И пока дело будет в апелляции — лично закуплю часть тиража для национальных библиотек, — подчеркнул он.

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Книга про справу щодо Василя Стуса та Медведчук Творець «темників» вирішив знову виступити у звичній для себе ролі… Опубликовано Олександром Ткаченко Вторник, 20 октября 2020 г.

Запрет на распространение книги о Стусе

19 октября Дарницкий райсуд Киева частично удовлетворил иск Виктора Медведчука против историка Вахтанга Кипиани и издательства Vivat о запрете издания и распространения книги Дело Василия Стуса.

Согласно решению суда, книга является недостоверной и такой, что нарушает личные неимущественные права Медведчука.

Речь идет о двух разделах, в которых автор рассказывает о Медведчуке как адвокате поэта Василия Стуса на процессе 1980 года.

Решение вступит в силу по истечении срока на подачу апелляционного дела. В течение 30 дней его можно обжаловать в Киевском апелляционном суде.

Источник: Олександр Ткаченко