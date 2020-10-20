PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Минкульт закупит часть будущего тиража книги о Стусе для библиотек

Министерство культуры и информполитики рекомендует к прочтению книгу Вахтанга Кипиани Дело Василия Стуса, издание которой ранее запретил суд без разрешения Виктора Медведчука.

Об этом написал в соцсети министр культуры Александр Ткаченко.

— МКИП рекомендует книгу к прочтению. И пока дело будет в апелляции — лично закуплю часть тиража для национальных библиотек, — подчеркнул он.

ЧитайтеДело Василия Стуса: как книга в диссиденте оказалась под запретом

 

Книга про справу щодо Василя Стуса та Медведчук

Творець «темників» вирішив знову виступити у звичній для себе ролі…

Опубликовано Олександром Ткаченко Вторник, 20 октября 2020 г.

Запрет на распространение книги о Стусе

19 октября Дарницкий райсуд Киева частично удовлетворил иск Виктора Медведчука против историка Вахтанга Кипиани и издательства Vivat о запрете издания и распространения книги Дело Василия Стуса.

Согласно решению суда, книга является недостоверной и такой, что нарушает личные неимущественные права Медведчука.

Речь идет о двух разделах, в которых автор рассказывает о Медведчуке как адвокате поэта Василия Стуса на процессе 1980 года.

Решение вступит в силу по истечении срока на подачу апелляционного дела. В течение 30 дней его можно обжаловать в Киевском апелляционном суде.

Источник: Олександр Ткаченко

Фото: УНИАН

Теги: , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх