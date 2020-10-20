Міністерство культури та інформполітики рекомендує до прочитання книгу Вахтанга Кіпіані Справа Василя Стуса, видання якої раніше заборонив суд без дозволу Віктора Медведчука.

Про це написав у соцмережі міністр культури Олександр Ткаченко.

– МКІП рекомендує книгу до прочитання. І поки справа буде в апеляції – особисто закуплю частину накладу для національних бібліотек, – наголосив він.

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Книга про справу щодо Василя Стуса та Медведчук Творець «темників» вирішив знову виступити у звичній для себе ролі… Опубликовано Олександром Ткаченко Вторник, 20 октября 2020 г.

Заборона на поширення книги про Стуса

19 жовтня Дарницький райсуд Києва частково задовольнив позов Віктора Медведчука проти історика Вахтанга Кіпіані та видавництва Vivat про заборону видання та поширення книги Справа Василя Стуса.

Згідно з рішенням суду, книга є недостовірною і такою, що порушує особисті немайнові права Медведчука.

Йдеться про два розділи, в яких автор розповідає про Медведчука як адвоката поета Василя Стуса на процесі 1980 року.

Рішення набуде чинності після закінчення строку на подання апеляційного справи. Протягом 30 днів його можна оскаржити в Київському апеляційному суді.

Джерело: Олександр Ткаченко