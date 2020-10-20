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Факты / Украина / Общество

На Киевщине следователь требовал взятку у мужчины, которого подозревают в краже

На Киевщине полиция задержала следователя Бучанского отдела полиции, по факту получения взятки в размере $4 тыс.

Следователь требовал деньги от гражданина, подозреваемого в совершении кражи. За вознаграждение правоохранитель обещал не передавать дело в суд.

Также за эти деньги он обещал в дальнейшем направить в суд обвинительный акт с договором о признании виновности с согласованным наказанием, не связанным с лишением свободы.

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Правоохранителями задокументировано получения полицейским неправомерной выгоды двумя частями. При получении второго транша — $3,6 тыс. следователя задержали.

  • На Киевщине задержан следователь полиции на взятке в $4 тыс
  • На Киевщине задержан следователь полиции на взятке в $4 тыс
  • На Киевщине задержан следователь полиции на взятке в $4 тыс
  • На Киевщине задержан следователь полиции на взятке в $4 тыс
На Киевщине следователь требовал взятку у мужчины, которого подозревают в краже / 2 фотографии

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия и решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении.

Задержание взяточника

16 октября житель Харькова требовал от следователя Государственного бюро расследований взятку в размере $20 тыс. за неразглашения личной информации и прекращения негласных розыскных действий.

Правоохранителям удалось задержать взяточника после получения средств. Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до 10 лет с конфискацией имущества.

Источник: Офис генпрокурора

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