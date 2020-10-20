На Київщині затримано слідчого поліції на хабарі у $4 тис

На Київщині поліція затримала слідчого Бучанського відділу поліції, за фактом одержання хабаря у розмірі $4 тис.

Слідчий вимагав гроші від громадянина, якого підозрюють у вчиненні крадіжки. За винагороду правоохоронець обіцяв не передавати справу до суду.

Також за ці гроші він обіцяв в подальшому направити до суду обвинувальний акт з угодою про визнання винуватості із узгодженим покаранням, не пов’язаним з позбавленням волі.

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Правоохоронцями задокументовано одержання поліцейським неправомірної вигоди двома частинами. Під час одержання другого траншу – $3,6 тис. слідчого затримано.







На Київщині слідчий вимагав хабар у чоловіка, якого підозрюють в крадіжці / 2 фотографии

Наразі тривають невідкладні слідчі дії та вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.

Затримання хабарника

16 жовтня мешканець Харкова вимагав від слідчого Державного бюро розслідувань хабар у розмірі $20 тис. за нерозголошення особистої інформації та припинення негласних розшукових дій.

Правоохоронцям вдалося затримати чоловіка після отримання коштів. Йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до 10 років із конфіскацією майна.