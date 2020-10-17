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Факты / Украина / Общество

Заместителя мэра на Луганщине поймали на взятке

Северодонецкая местная прокуратура Луганской области задержала первого заместителя городского головы на Луганщине во время передачи большой взятки.

Следствие сообщает, что госслужащий требовал взятку за победу тендера и заключение сделок благоустрою площади города от местного предприятия.

Политик получил сумму в размере 46 тыс. грн за ремонтные работы тротуара и озеленение местного парка.

Политика задержали правоохранители во время передачи полной суммы взятки в рабочем кабинете.

Следствие продолжается. В дальнейшем правоохранители сообщат госслужащему о подозрении в ч. 3 ст. 368 УК Украины и изберут меру пресечения.

  • Заместителя мэра на Луганщине поймали на взятке
  • Заместителя мэра на Луганщине поймали на взятке
  • Заместителя мэра на Луганщине поймали на взятке
  • Заместителя мэра на Луганщине поймали на взятке
Заместителя мэра на Луганщине поймали на взятке / 2 фотографии

Задержание взяточника

Житель Харькова требовал от следователя Государственного бюро расследований взятку в размере $20 тыс.

В такую сумму он оценил неразглашении личной информации и прекращения негласных розыскных действий.

Источник: Офис Генерального прокурора

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