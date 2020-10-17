Северодонецкая местная прокуратура Луганской области задержала первого заместителя городского головы на Луганщине во время передачи большой взятки.

Следствие сообщает, что госслужащий требовал взятку за победу тендера и заключение сделок благоустрою площади города от местного предприятия.

Политик получил сумму в размере 46 тыс. грн за ремонтные работы тротуара и озеленение местного парка.

Политика задержали правоохранители во время передачи полной суммы взятки в рабочем кабинете.

Следствие продолжается. В дальнейшем правоохранители сообщат госслужащему о подозрении в ч. 3 ст. 368 УК Украины и изберут меру пресечения.







Заместителя мэра на Луганщине поймали на взятке / 2 фотографии

Задержание взяточника

Житель Харькова требовал от следователя Государственного бюро расследований взятку в размере $20 тыс.

В такую сумму он оценил неразглашении личной информации и прекращения негласных розыскных действий.

Источник: Офис Генерального прокурора