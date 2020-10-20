После 2014 года в Крым переселились полмиллиона россиян — МИД

Начиная с весны 2014 года, когда произошла аннексия Крыма РФ, на территорию полуострова были переселены почти полмиллиона россиян.

Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

— У нас есть разные цифры, но даже согласно российской статистике более 100 тыс. россиян заехали в Крым, но неофициальная цифра в пять раз выше. Мы считаем, что по крайней мере полмиллиона российских граждан есть уже сейчас в Крыму, и это, безусловно, огромная угроза для национальной безопасности.

Как заявила Эмине Джапарова, все инфраструктурные объекты, построенные Россией после 2014 года в Крыму, часто имеют военное назначение.

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Заместитель главы МИД напомнила, что агрессия РФ привела к оккупации около 7% территории Украины.

— Агрессия РФ привела к появлению в Украине более 1,45 млн перемещенных лиц, включая тех, кто выехал из Крыма. Таких людей может быть до 60 тыс., но это не точная статистика, поскольку многие украинцы посчитали унижением регистрироваться как беженцы, находясь на собственной земле, — добавила Эмине Джапарова.

Вода в оккупированном Крыму

В конце августа режим экономии воды в Крыму был введен в городе Симферополь и еще 39 населенных пунктах.

По словам представителей “министерства жилищно-коммунального хозяйства” Крыма на решение проблемы из резервного фонда (который наполняется за счет налогоплательщиков РФ) было выделено около $2,7 млн.

Используя эти средства, оккупационная власть планирует проведение мероприятий по сокращению потерь воды в распределительной сети до 20 тыс. кубометров за сутки.