Заместитель министра иностранных дел Эмине Джапаров заявила, что оккупация Россией полуострова Крым, как и действия Москвы в Сирии и Ливии, является лишь тестом ее аппетитов в регионе.

По ее словам, Российская Федерация является государством, которое совершило преступление против Украины, и она должна полностью отвечает за оккупацию. Кроме того РФ деоккупировать Крым.

Читайте: Крым, безопасность в Черном море и экономика: о чем договорились Зеленский и Эрдоган

— Мы не имеем никакой иллюзии относительно того, каким является истинное лицо России сегодня, и, к сожалению, мы должны констатировать, что нынешняя власть России такова, что не демонстрирует ни одной цивилизованной позиции и фактически осуществляет преступления против человечества, — сказала Джапаров.

Заместитель главы МИД выразила надежду на сотрудничество с Турцией в рамках Крымской платформы, дальнейшую политическую и практическую поддержки со стороны Анкары, крымских татар, переехавших с полуострова на материковую часть Украины.

Аннексия Крыма

Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что вопрос оккупированного Крыма для всего мира остается открытым, пока он не вернется в состав Украины в том статусе, который он имел до февраля 2014 года.

По его словам, все преступления и нарушения, которые совершает российская оккупационная администрация в Крыму, должным образом документируются, и настанет время, когда Россия понесет за них ответственность.

Источник: Daily Sabah