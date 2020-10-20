Після 2014 року до Криму переселилися півмільйона росіян – МЗС

Починаючи з весни 2014 року, коли відбулася анексія Криму РФ, на територію півострова було переселено майже півмільйона росіян.

Про це повідомила заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

– Ми маємо різні цифри, але навіть за російською статистикою більше 100 тис. росіян заїхали до Криму, але неофіційна цифра є у п’ять разів вищою. Ми вважаємо, що принаймні пів мільйона російських громадян є вже зараз у Криму, і це, безумовно, є величезною загрозою для національної безпеки.

Як заявила Еміне Джапарова, усі інфраструктурні об’єкти, побудовані Росією після 2014 року в Криму, мають очевидне військове призначення.

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Заступниця очільника МЗС нагадала, що агресія РФ призвела до окупації близько 7% території України.

– Агресія РФ призвела до появи в Україні понад 1,45 млн переміщених осіб, включаючи тих, хто виїхав із Криму. Таких людей може бути до 60 тис., але це не точна статистика, оскільки багато з українців вважали за дискримінацію реєструватися як біженці на власній землі, – додала Еміне Джапарова.

Вода в окупованому Криму

Наприкінці серпня режим економії води у Криму було введено у місті Сімферополь та ще 39 населених пунктах.

За словами представників “міністерства житлово-комунального господарства” Криму на вирішення проблеми з резервного фонду (який наповнюється коштом платників податків РФ) було виділено близько $2,7 млн.

Використовуючи ці кошти, окупаційна влада планує проведення заходів зі скорочення втрат води в розподільній мережі до 20 тис. кубометрів на добу.