Турция выразила поддержку Украине в вопросе незаконной аннексии Крыма РФ и стремление сотрудничать для углубления взаимоотношений между странами.
Об этом говорится в совместном заявлении президента Украины Владимира Зеленского и главы Турции Реджепа Эрдогана по итогам встречи 16 октября 2020 года.
В заявлении звучат такие главные тезисы:
- поддержка Турцией суверенитета Украины и приложение усилий для деоккупации Крыма;
- координация действий по обеспечению защиты прав человека на временно оккупированных территориях;
- содействие обретению Украиной членства в НАТО,
- совместные действия ради стабильности Черноморского региона и сохранения экологии Черного моря;
- сотрудничество в оборонной сфере и в военно-технической области;
- переговоры по Соглашению о свободной торговле между Украиной и Турцией;
- углубление взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере.
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Визит Зеленского в Турцию
16 октября президент Украины Владимир Зеленский посетил с рабочим визитом Турцию.
Там он встретился с главой страны Реджепом Эрдоганом.
Украинская сторона планировала обсудить с иностранными партнерами сотрудничество в области экономики, энергетики и инвестиций. Подробнее о взаимоотношениях между Украиной и Турцией читайте на Фактах ICTV.