Турция выразила поддержку Украине в вопросе незаконной аннексии Крыма РФ и стремление сотрудничать для углубления взаимоотношений между странами.

Об этом говорится в совместном заявлении президента Украины Владимира Зеленского и главы Турции Реджепа Эрдогана по итогам встречи 16 октября 2020 года.

В заявлении звучат такие главные тезисы:

поддержка Турцией суверенитета Украины и приложение усилий для деоккупации Крыма;

координация действий по обеспечению защиты прав человека на временно оккупированных территориях;

содействие обретению Украиной членства в НАТО,

совместные действия ради стабильности Черноморского региона и сохранения экологии Черного моря;

сотрудничество в оборонной сфере и в военно-технической области;

переговоры по Соглашению о свободной торговле между Украиной и Турцией;

углубление взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере.

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Визит Зеленского в Турцию

16 октября президент Украины Владимир Зеленский посетил с рабочим визитом Турцию.

Там он встретился с главой страны Реджепом Эрдоганом.

Украинская сторона планировала обсудить с иностранными партнерами сотрудничество в области экономики, энергетики и инвестиций. Подробнее о взаимоотношениях между Украиной и Турцией читайте на Фактах ICTV.