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Факты / Украина

Крым, безопасность в Черном море и экономика: о чем договорились Зеленский и Эрдоган

Турция выразила поддержку Украине в вопросе незаконной аннексии Крыма РФ и стремление сотрудничать для углубления взаимоотношений между странами.

Об этом говорится в совместном заявлении президента Украины Владимира Зеленского и главы Турции Реджепа Эрдогана по итогам встречи 16 октября 2020 года.

В заявлении звучат такие главные тезисы:

  • поддержка Турцией суверенитета Украины и приложение усилий для деоккупации Крыма;
  • координация действий по обеспечению защиты прав человека на временно оккупированных территориях;
  • содействие обретению Украиной членства в НАТО,
  • совместные действия ради стабильности Черноморского региона и сохранения экологии Черного моря;
  • сотрудничество в оборонной сфере и в военно-технической области;
  • переговоры по Соглашению о свободной торговле между Украиной и Турцией;
  • углубление взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере.

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Визит Зеленского в Турцию

16 октября президент Украины Владимир Зеленский посетил с рабочим визитом Турцию.

Там он встретился с главой страны Реджепом Эрдоганом.

Украинская сторона планировала обсудить с иностранными партнерами сотрудничество в области экономики, энергетики и инвестиций. Подробнее о взаимоотношениях между Украиной и Турцией читайте на Фактах ICTV.

Источник: Офис президента

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