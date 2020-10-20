Ті, хто без бою здав Крим, мають нести відповідальність – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський звернувся із посланням до Верховної Ради. Гарант Конституції зазначив, що ті, хто без бою здав Крим, мають нести відповідальність.

– Питання не в помсті, а у справедливості. Ми будуємо українське військо, яке зможе захистити Україну на суші, у воді, в повітрі та кіберпросторі. Щоб більше ні в кого не виникло навіть думки, що можна посягнути на наш суверенітет, територіальну цілісність або відібрати в України частину території без єдиного пострілу. Цього не буде ніколи, – зазначив президент.

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Позиція МЗС

Очільник МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що питання окупованого Криму для всього світу залишатиметься відкритим доти, доки він не повернеться до складу України у тому статусі, який він мав до лютого 2014 року.

За його словами, усі злочини й порушення, які вчиняє російська окупаційна адміністрація в Криму, належним чином документуються, і настане час, коли Росія понесе за них відповідальність.

Як Росія анексувала Крим

16 березня 2014 року на території Автономної Республіки Крим провели невизнаний світовою спільнотою референдум про статус півострова.

Президент Росії Володимир Путін 18 березня 2014 року оголосив про “включення Криму до складу РФ” — таким чином Росія анексувала український півострів. Україна, Європейський союз та Сполучені Штати не визнали результати голосування на так званому “референдумі”.