Экс-бойцов Беркута Янишевского, Аброськина и Зинченко объявили в международный розыск

Троих бывших бойцов Беркута Олега Янишевского, Павла Аброськина и Сергея Зинченко объявили в международный розыск.

Решение принял Святошинский районный суд Киева 20 октября.

Мужчины являются фигурантами дела о массовых расстрелах людей на Майдане 20 февраля 2014 года. На очередное заседание суда они не явились. Есть информация о том, что сейчас они находятся на территории оккупированного Донбасса.

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Экс-бойцов отпустили из-под стражи 29 декабря 2019 года при обмене пленными, после этого они игнорировали заседания суда по этому делу.

Следующее заседание о массовых расстрелах на Майдане состоится 25 ноября 2020 года в 11.00.

Дело против экс-беркутовца

ГБР вместе с Офисом генпрокурора выступили с инициативой провести досудебное расследование в отношении экс-беркутовца, причастного к убийствам людей на Майдане.

Он был командиром роты Беркута.

Мужчину подозревают в совершении преступлений по пяти статьям, среди которых — совершение убийств по сговору.

Источник: Судебная власть Украины

Фото: Общественное