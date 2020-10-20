Экс-бойцов Беркута Янишевского, Аброськина и Зинченко объявили в международный розыск

Троих бывших бойцов Беркута Олега Янишевского, Павла Аброськина и Сергея Зинченко объявили в международный розыск.
Решение принял Святошинский районный суд Киева 20 октября.
Мужчины являются фигурантами дела о массовых расстрелах людей на Майдане 20 февраля 2014 года. На очередное заседание суда они не явились. Есть информация о том, что сейчас они находятся на территории оккупированного Донбасса.
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Экс-бойцов отпустили из-под стражи 29 декабря 2019 года при обмене пленными, после этого они игнорировали заседания суда по этому делу.
Следующее заседание о массовых расстрелах на Майдане состоится 25 ноября 2020 года в 11.00.
Дело против экс-беркутовца
ГБР вместе с Офисом генпрокурора выступили с инициативой провести досудебное расследование в отношении экс-беркутовца, причастного к убийствам людей на Майдане.
Он был командиром роты Беркута.
Мужчину подозревают в совершении преступлений по пяти статьям, среди которых — совершение убийств по сговору.
Источник: Судебная власть Украины
Фото: Общественное