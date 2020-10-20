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Факти / Україна

Трьох екс-беркутівців, відданих Україною під час обміну, оголосили у розшук

Трьох колишніх бійців Беркуту Олега Янішевського, Павла Аброськіна та Сергія Зінченка оголосили у міжнародний розшук.

Рішення ухвалив Святошинський районний суд Києва 20 жовтня.

Чоловіки є фігурантами справи про масові розстріли людей на Майдані 20 лютого 2014 року. На чергове засідання суду вони не з’явилися. Є інформація про те, що нині вони перебувають на території окупованого Донбасу.

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Екс-бійців відпустили з-під варти 29 грудня 2019 року під час обміну полоненими, після цього вони ігнорували засідання суду у цій справі.

Екс-бійців Беркуту Янішевського, Аброськіна та Зінченка оголосили у міжнародний розшук

Наступне засідання про масові розстріли на Майдані відбудеться 25 листопада 2020 року об 11.00.

Справа проти екс-беркутівця

ДБР разом із Офісом генпрокурора виступили з ініціативою провести досудове розслідування щодо екс-беркутівця, причетного до вбивств людей на Майдані.

Він був командиром роти Беркуту.

Чоловіка підозрюють у скоєнні злочинів за п’ятьма статтями, серед яких – скоєння вбивств за змовою.

Джерело: Судова влада України

Фото: Громадське

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