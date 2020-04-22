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Факты / Украина / Политика

Готов за одного украинского военного отдать 50-100 беркутовцев – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что за одного украинского военного готов отдать 50-100 беркутовцев.

Он также подчеркнул, что готов идти на обмены, которые кто-то может считать неравноценными.

— Для меня ценнее возвращать наших героев, а для меня они все герои, которые защищали Украину, и защищают Украину. И те, кого мы вернули, продолжают защищать Украину, и это есть наше сокровище, — сказал Зеленский.

Читайте: Год с президентских выборов. Где ошибался и побеждал Зеленский

Фильм Год президентства Зеленского можно увидеть в эфире в 20.20, а также на YouTube канале ICTV в 19.00.

К слову, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас очень много вопросов к медицинской реформе.

Он отметил, что коронавирус показал, что больницы не готовы к такому вызову.

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