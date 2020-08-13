Расстрелы на Майдане: ГБР проведет спецрасследование по командиру роты Беркута

С разрешения Печерского районного суда Киева ГБР вместе с Офисом генпрокурора проведут досудебное расследование в отношении ексберкутовца, который причастен к убийствам десятков человек во время Революции Достоинства.

Мужчина находился в должности командира роты Беркута подчиненного ГУ МВД Украины.

Он подозревается в совершении преступлений по пяти статьям, среди которых — совершение убийств по сговору, покушения на умышленные убийства, террористический акт и другие.

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— Решение суда дает возможность провести специальное досудебное расследование (in absentia) в отношении подозреваемого, который скрывается от органов следствия, суда с целью уклонения от уголовной ответственности и который объявлен в международный розыск, — говорится в сообщении.

Кроме этого, суд постановил заочно арестовать и начать процедуру экстрадиции бывшего директора Департамента материального обеспечения МВД Украины.

Он подозревается в сотрудничестве с РФ, незаконных поставках спецсредств и их использовании против граждан во время событий конца февраля 2014 года в Киеве.

Заочный арест Януковича

Оболонский райсуд заочно приговорил Виктора Януковича к 13 годам тюрмы по статье государственная измена еще в январе 2019 года.

Уже в следующем году, в мае 2020 Печерский суд заочно арестовал экс-президента Януковича в деле об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 го во время Революции Достоинства.

По состоянию на август 2020 специальное подразделение ГБР расследует более 50 дел по событиям на Майдане.