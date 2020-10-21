В Донецкой области одного из кандидатов на пост главы Шаховской объединенной территориальной общины на местных выборах 2020 подозревают в подкупе избирателей.

Накануне на встрече с избирателям он раздавал пенсионерам продуктовые наборы и агитировал голосовать за себя.

Полиция проверяет сейчас информацию, предоставленную одним из кандидатов в депутаты Покровского райсовета.

По его данным, такие встречи тот провел в селах Владимировка, Новоторецкое и Шахово.

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Открыто производство по ч. 4 ст. 160 УКУ — Подкуп избирателя, участника референдума, члена избирательной комиссии или комиссии по референдуму.

Наказание за такое нарушение — лишение свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет.

Аналогичные нарушения фиксируются и в других областях. Например, в Василькове Киевской области прокуратура объявила подозрение кандидату на пост главы ОТГ на местных выборах 2020 по факту подкупа избирателей.

Он поздравил учителей с профессиональным праздником конвертами с деньгами — в каждом по 1 тыс. грн.