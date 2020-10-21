PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

На Донеччині кандидат у голови ОТГ роздавав пенсіонерам продуктові набори

У Донецькій області одного із кандидатів на посаду голови Шахівської об’єднаної територіальної громади на місцевих виборах 2020 підозрюють у підкупі виборців.

Напередодні на зустрічі з виборцям він роздавав пенсіонерам продуктові набори і агітував голосувати за себе.

Поліція перевіряє нині інформацію, надану одним з кандидатів в депутати Покровської райради.

За його даними, такі зустрічі той провів у селах Володимирівка, Новоторецьке та Шахове.

Читайте: $43,5 тис. на підкуп виборців: в Одесі затримали голову виборчої комісії

Відкрито провадження за ч. 4 ст. 160 ККУ – Підкуп виборця, учасника референдуму, члена виборчої комісії або комісії з референдуму.

Покарання за таке порушення – позбавлення волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.

Аналогічні порушення фіксуються і в інших областях. Наприклад, у Василькові Київської області прокуратура оголосила підозру кандидату на пост глави ОТГ на місцевих виборах 2020 за фактом підкупу виборців.

Він привітав вчителів з професійним святом конвертами з грішми – в кожному по 1 тис. грн.

Джерело: МВС

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка