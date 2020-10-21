У Донецькій області одного із кандидатів на посаду голови Шахівської об’єднаної територіальної громади на місцевих виборах 2020 підозрюють у підкупі виборців.
Напередодні на зустрічі з виборцям він роздавав пенсіонерам продуктові набори і агітував голосувати за себе.
Поліція перевіряє нині інформацію, надану одним з кандидатів в депутати Покровської райради.
За його даними, такі зустрічі той провів у селах Володимирівка, Новоторецьке та Шахове.
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Відкрито провадження за ч. 4 ст. 160 ККУ – Підкуп виборця, учасника референдуму, члена виборчої комісії або комісії з референдуму.
Покарання за таке порушення – позбавлення волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.
Аналогічні порушення фіксуються і в інших областях. Наприклад, у Василькові Київської області прокуратура оголосила підозру кандидату на пост глави ОТГ на місцевих виборах 2020 за фактом підкупу виборців.
Він привітав вчителів з професійним святом конвертами з грішми – в кожному по 1 тис. грн.