Трагедия произошла в одном из поселков Бериславского района Херсонской области. Окровавленная женщина среди ночи прибежала к соседям и рассказала, что ее 21-летний сын убил отца, а ей удалось сбежать.

У потерпевшей многочисленные ножевые ранения. Сейчас она в реанимации, но состояние уже удовлетворительное.

На месте убийства полиция обнаружила тело 61-летнего мужчины, а в 300 м от дома — окровавленную одежду сына потерпевших.

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Впоследствии выяснилось, что ночью в доме произошла ссора, во время которой парень нанес отцу четыре ножевых удара, а затем начал кромсать ножом и мать.

Когда мать сбежала, он разбросал вещи и выбил окна, чтобы сымитировать нападение на дом, избавился от окровавленных вещей и переоделся.

Задержали подозреваемого через несколько часов. Он делал вид, что якобы не причастен к преступлению, но доказательства свидетельствовали об обратном.

Возбуждено уголовное производство по двум статьям УКУ: ст. 15 — Покушение на преступление и ч. 2 п. 1 ст. 115 — Умышленное убийство.

Парню грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

На Херсонщине мать утопила 4-летнего сына

Неделю назад в Скадовском районе Херсонской области на берегу Северо-Крымского канала нашли тело четырехлетнего мальчика.

Вскоре в убийстве призналась его мать. Ребенок тяжело болел, а в последнее время его состояние ухудшилось, и женщина решила покончить их жизнь самоубийством.

Но ей удалось спастись, а мальчик утонул.