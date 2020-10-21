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Факти / Надзвичайні події

Не хотів віддавати борг: на Одещині чоловік застрелив подружжя

На Одещині 51-річний чоловік застрелив сімейне подружжя, щоб не віддавати борг.

Інцидент трапився у травні у селі Шабо Білгород-Дністровського району, однак винного знайшли тільки зараз.

Як виявилося, вбитий чоловік займався прокатом водних катамаранів. Два роки тому один з односельчанів взяв у нього в борг три водних велосипеди, які коштували $7 тис.

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Злочинець прийшов до будинку пари вночі та вбив їх. Чоловіку було 47 років, а жінці 37.

Під час проведення обшуків поліція вилучила зброю, а також виявила порох та гранату Ф-1.

Фігуранту справи загрожує довічне позбавлення волі.

  • вбивство підприємців в Одесі
  • вбивство підприємців в Одесі
  • вбивство підприємців в Одесі
  • вбивство підприємців в Одесі
  • вбивство підприємців в Одесі
  • вбивство підприємців в Одесі
Не хотів віддавати борг: на Одещині чоловік застрелив подружжя / 3 фотографии

Під Херсоном син вбив батька

На Херсонщині 21-річний хлопець зарізав ножем батька та завдав тяжких тілесних ушкоджень матері. Жінці вдалося втекти до сусідів.

Причиною агресивної поведінка стала сварка у сім’ї.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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