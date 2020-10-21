Опросы Зеленского: пять вопросов будет финансировать Слуга народа

Политическая партия Слуга народа сообщила, что именно она будет финансировать пять вопросов к гражданам от президента Украины Владимира Зеленского на местных выборах 2020.

Это решение было принято на заседании Высшего совета партии 20 октября.

В партии отметили, что они не будут проводить исследования собственными силами, а заключат договор с компанией, которая делает социологические опросы.

— Граждане, которые будут проводить исследования, находиться за пределами избирательных участков. Фактически это общепринятый в мире формат экзит-пола. Опрос в этом формате проводить 25 октября также и по заказу других политических сил, — отмечается в сообщении.

По информации Слуги народа, во время исследования не будут использованы партийной символики, не будет ни одного призыва голосовать за партию или за отдельных кандидатов на выборах. А члены партии, кандидаты в депутаты местных советов и их представители не будут привлечены для проведения опроса и общения непосредственно с гражданами в день проведения местных выборов 2020.

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В партии Слуга народа заявили, что этот опрос является одним из пунктов предвыборной программы по развитию прямой демократии и народовластия в Украине. Таким образом они хотят создать традицию, отработать механизм, по которому власть будет слышать мнение народа постоянно и регулярно.

Также все расходы будут представлены в отчете.

Опрос Зеленского

На местных выборах 2020, которые состоятся 25 октября, пройдет всенародный опрос. Гражданам Украины необходимо будет ответить на пять вопросов президента Владимира Зеленского.

Они будут звучать так: нужно ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах? Поддерживают ли они создания свободной экономической зоны на Донбассе? Нужно сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300? Нужно легализовать в Украине медицинский каннабис? и ли поставить вопрос о выполнении Будапештского меморандума?

Источник: Слуга народа