Опитування Зеленського: п’ять запитань фінансуватиме Слуга народу

Політична партія Слуга народу повідомила, що саме вона фінансуватиме п’ять запитань до громадян від президента України Володимира Зеленського на місцевих виборах 2020.

Це рішення було ухвалене на засіданні Вищої ради партії 20 жовтня.

У партії зазначили, що вони не проводитимуть дослідження власними силами, а укладуть договір з компанією, яка робить соціологічні опитування.

Громадяни, які будуть проводити дослідження, перебуватимуть за межами виборчих дільниць. Фактично це загальноприйнятий у світі формат екзит-полу. Опитування у цьому форматі проводитимуть 25 жовтня також і на замовлення інших політичних сил, – зазначається у повідомленні.

За інформацією Слуги народу, під час дослідження не буде використано партійної символіки, не буде жодного заклику голосувати за партію або ж за окремих кандидатів на виборах. А члени партії, кандидати в депутати місцевих рад та їхні представники не будуть залучені для проведення опитування і спілкування безпосередньо із громадянами в день проведення місцевих виборів 2020.

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У партії Слуга народу заявили, що це опитування є одним із пунктів передвиборчої програми щодо розвитку прямої демократії та народовладдя в Україні. У такий спосіб вони хочуть започаткувати традицію, відпрацювати механізм, за яким влада матиме можливість чути думку народу постійно і регулярно.

Також усі витрати будуть представлені у звіті.

Опитування Зеленського

На місцевих виборах 2020, які відбудуться 25 жовтня, пройде всенародне опитування. Громадянам України потрібно буде відповісти на п’ять запитань президента Володимира Зеленського.

Вони звучатимуть так: чи потрібно запровадити довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах? Чи підтримують вони створення вільної економічної зони на Донбасі? Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300? Чи потрібно легалізувати в Україні медичний канабіс? та Чи потрібно порушити питання про виконання Будапештського меморандуму?

Джерело: Слуга народу