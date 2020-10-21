Родители снова будут получать одноразовую натуральную помощь Пакет малыша. Владимир Зеленский подписал соответствующие изменения к закону О государственной помощи семьям с детьми.

Согласно документу, такая помощь будет выдаваться в течение 30 дней после рождения ребенка.

Ее стоимость – не менее трех размеров прожиточного минимума для детей до 6 лет.

Пакеты малыша будут выдавать в роддоме или в органе соцзащиты по месту жительства.

При этом Кабмин должен утвердить порядок предоставления Пакета малыша, предусмотрев с 1 июля 2021 года возможность получения натуральной помощи деньгами.

Читайте: Пакет малыша увеличили: что добавило Минсоцполитики

Закон вступит в силу на следующий день после публикации.

Рада вернула Пакеты малыша

30 сентября Верховная Рада вернула одноразовую натуральную помощь семьям после рождения ребенка в виде Пакета малыша.

С 1 июля 2021 года родители смогут получать денежную компенсацию вместо натуральной формы такой помощи.

В июле Кабмин заменил Пакеты малыша денежной выплатой в размере 5 тыс. грн. Это постановление вступило в силу 1 сентября.