Батьки знову отримуватимуть одноразову натуральну допомогу Пакунок малюка. Володимир Зеленський підписав відповідні зміни до закону Про державну допомогу сім’ям з дітьми.

Згідно з документом, така допомога видаватиметься протягом 30 днів після народження дитини.

Її вартість – не менше як три розміри прожиткового мінімуму для дітей до 6 років.

Пакунки малюка будуть видавати в пологовому будинку або в органі соцзахисту за місцем проживання.

Водночас Кабмін повинен затвердити порядок надання Пакунку малюка, передбачивши з 1 липня 2021 року можливість отримання натуральної допомоги грошима.

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Закон набуде чинності наступного дня після публікації.

Рада повернула Пакунки малюка

30 вересня Верховна Рада повернула одноразову натуральну допомогу сім’ям після народження дитини у вигляді Пакунку малюка.

З 1 липня 2021 року батьки зможуть отримувати грошову компенсацію замість натуральної форми такої допомоги.

У липні Кабмін замінив Пакунки малюка грошовою виплатою у розмірі 5 тис. грн. Ця постанова набрала чинності 1 вересня.