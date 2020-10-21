Батьки знову отримуватимуть одноразову натуральну допомогу Пакунок малюка. Володимир Зеленський підписав відповідні зміни до закону Про державну допомогу сім’ям з дітьми.
Згідно з документом, така допомога видаватиметься протягом 30 днів після народження дитини.
Її вартість – не менше як три розміри прожиткового мінімуму для дітей до 6 років.
Пакунки малюка будуть видавати в пологовому будинку або в органі соцзахисту за місцем проживання.
Водночас Кабмін повинен затвердити порядок надання Пакунку малюка, передбачивши з 1 липня 2021 року можливість отримання натуральної допомоги грошима.
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Закон набуде чинності наступного дня після публікації.
Рада повернула Пакунки малюка
30 вересня Верховна Рада повернула одноразову натуральну допомогу сім’ям після народження дитини у вигляді Пакунку малюка.
З 1 липня 2021 року батьки зможуть отримувати грошову компенсацію замість натуральної форми такої допомоги.
У липні Кабмін замінив Пакунки малюка грошовою виплатою у розмірі 5 тис. грн. Ця постанова набрала чинності 1 вересня.