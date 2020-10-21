В 2020 в Украине строят больше дорог, чем в предыдущие годы — опрос

Больше половины украинцев считает, что в 2020 году строят больше дорог, чем в 2014-2019 годах.

Такое мнение граждане Украины выразили во время проведения опроса по оценке населением состояния дорог.

76% респондентов заметили положительные изменения на дорогах в течение последнего года. 23% указали, что состояние автопутей ухудшилось.

Читайте: Укравтодор с начала года возобновил более 2 тыс. км

В то же время больше людей видит в улучшениях заслугу президента и местных властей. Тогда как в предыдущие годы этим были обязаны премьеру и органам местного самоуправления.

56% опрошенных считают, что при действующей власти больше занимаются строительством дорог. По мнению 18%, пока дороги строят так же, как в 2014-2019 годах.

Опрос проводился 8-10 октября социологической группой Рейтинг во всех областях, кроме временно оккупированных

территорий Крыма и Донбасса.

В исследовании приняли участие 3 тыс. респондентов. Вероятность погрешности — не более 1,8%.

В Украине хотят отремонтировать 6 тыс. км автодорог

До конца года в Украине планируют восстановить 6 тыс. км автомобильных дорог. По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, в 2020 году на дорожную отрасль потратят 100 млрд грн.

Кроме государственного финансирования, удалось привлечь 35 млрд грн дополнительных средств.

Источник: Социологическая группа Рейтинг